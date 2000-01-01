Ферма бабочек Тропикарий













ТРОПИКАРИЙ Ферма бабочек





Удивительное рядом! Магазин бабочек.Ру предлагает уникальную услугу для развитие вашего ребенка, осознание мира.

Тропическая ферма бабочек прекрасный подарок. Ваше внимание будет сосредоточено на это чудо рождение бабочек!

Содержание бабочек в домашних условиях доставит массу волшебных впечатлений, которые останутся в памяти.

Новорожденные бабочки живут от 3-4 дней до 2-3 недель. На срок жизни влияют, в том числе, и условия ухода.

Магазин Бабочек.Ру – это место, где не только можно купить Тропикарий-ферму бабочек, но и оформить ее изготовление на заказ.

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Причины купить у на с ферму бабочек:

1. Нами разработана ударопрочная пластиковая прозрачная туба большого размера (не разобьётся) красивый внешний вид.

2. Вместе с троикарием поставляется гидрогель, в свою очередь являющийся увлажнителем.

3. В тубе образуется своя экосистема, близкая к природным условиям тропического леса.



4. Наша фирма самый крупный поставщик куколок бабочек в Россию.

5. Наше производство куколок находится на Филиппинах и Южной Америки.

6. Мы работаем с 2001г.

7. Наши сотрудники, опытные специалисты, которые вам ответят на все вопросы и расскажут про бабочек.



8. Купив у нас Тропикарий ферму бабочек, вы гарантированно будете довольны рождением бабочек 100% рождаемость.

9. Тропикарий –там где рождаются красивые тропические бабочки. На сегодняшний момент есть разные названия ферм бабочек – Тропикарий и Бабочкарий мы продаем Тропикарий-нашу запатентованную разработку по выращиванию бабочек.



Мы работаем для Вас в праздники и выходные.







Рождение бабочки.

Отзывы и фото наших клиентов.

































Мы работаем для вас в праздники.





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Только в тропической ферма бабочек рождаются тропические бабочки.







